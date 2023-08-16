Vahşetin böylesi görülmedi. Kız arkadaşıyla saatlik ev tuttu. Kiralık evde tartışmaya başlayan çift, kavga etmeye başladı. Kavga sonucu kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

Saatlik kiralık bir evde görüşen Ü.I ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.A arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ü.I (26) Z.A’yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında bir evde meydana geldi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

