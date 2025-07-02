Tuba Günaydın’ın annesi Sultan Günaydın, kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Olay, intihar süsü verilmek istense de yapılan otopsi sonucunda cinayet olduğu ortaya çıktı.

Tuba Günaydın’ın 2021 yılında şehit olan asker ağabeyinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı, bu nedenle bir yıl sonra eşinden boşandığı belirtildi. Gözünden sağlık sorunları yaşayan ve sağ ayağında kısmi felç bulunan Tuba, annesiyle yaşamaya başlamıştı. Olay gecesi annesi, kızının banyoda bileklerini kesmiş halde hareketsiz yattığını görünce komşulardan yardım istedi.

Polis tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın, sorgusunda kızının psikolojik problemleri olduğunu, kendisine saldırdığını ve kendini korumak amacıyla boğazına sarıldığını söyledi. İfadesinde olay anını detaylandıran kadın, kızının vücudunun sol tarafının tutmamasını kabullenemediğini ve yaklaşık 1-2 dakika boğazını tuttuğunu anlattı. Kızının nefes almadığını fark edince bıçakla bileklerini keserek intihar süsü verdiğini söyledi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Sultan Günaydın hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi. İddianame Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. İlk duruşmanın 16 Ekim 2025 tarihinde yapılacağı bildirildi.