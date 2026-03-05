Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ve dünya gündemi ile Türk yükseköğretimindeki güncel gelişmeler değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretleriyle üniversitemizi onurlandırmalarından dolayı Büyükelçi Korukoğlu'na teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına takdim edilen hediye ve iyi niyet temennileri ile sona erdi.