Hayat pahalılığı temel alınarak yapılan hesaplamayla zam oranı %17,79 oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında yapılan görüşmelerde gergin anlar yaşandı. İşveren temsilcileri artışa karşı çıkarken, karar oy çokluğuyla alındı. Toplantıya başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, belirlenen rakamın özel sektör için asgari düzey olduğunu, işverenlerin dilerse daha yüksek ücret ödeyebileceğini ifade etti. Asgari ücretteki bu artışın ardından hükümet, işverenlere sağlanan sosyal sigorta prim desteklerinde de artışa gitti. KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için %100, erkek çalışanlar için %80 oranında prim desteği sağlanacak. Yabancı çalışanlar için uygulanan %30’luk prim desteği ise devam edecek. Prim desteklerinin toplamı 194 milyon TL’den 225 milyon TL’ye çıkarıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte asgari ücretli çalışanların alım gücünde iyileşme hedefleniyor. Öte yandan işveren kesimi, yükselen maliyetler nedeniyle endişelerini dile getiriyor. Ekonomik dengelerin nasıl şekilleneceği, ağustos ayında açıklanması beklenen yeni ekonomik paketlerle netlik kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi