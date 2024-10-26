Büyükşehir’in KO-MEK Kurs merkezinde aldıkları epoksi eğitimleriyle kendi başarı hikâyelerini yazdılarKOCAELİ (İGFA) - Evde bal, pekmez ve tahin gibi doğal ürünler hazırlayarak satışını gerçekleştiren 44 yaşındaki Pelin Gülmez, müşterilerine sattığı ev yapımı ürünlerin yanına teşekkür etmek amacıyla doğal hediyeler göndermek istedi. Aklına kendi el emeği ile yapacağı epoksi ürünler gelince soluğu Kocaeli büuükşehir Belediyesi’nin KO-MEK Karamürsel kurs merkezinde aldı. Doğal olarak kendi elleriyle birbirinden güzel epoksi ürünler yapan Pelin Hanım müşterilerden aldığı güzel geri dönüşümlerle çok mutlu olduğunu ifade etti.

EPOKSİ ÖĞRENMEK İSTEYENLER KO-MEK’E

Ülkemizde yeni yeni bilinmeye başlayan, özelikle yurt dışında ve tatil bölgelerinde çokça satışı yapılan epoksi ürünler son zamanlarda birçok kişinin dikkatini çekiyor. KO-MEK kurs merkezlerinde son zamanlarda vatandaşlar tarafından oldukça ilgi duyulan epoksi kursları, gerek hobi amaçlı öğrenmek isteyenlerin, gerekse bu işin ticaretini yapmak isteyenlerin eğitim merkezi olmuş durumda. KO-MEK Karamürsel kurs merkezi de epoksi kurslarıyla oldukça dikkat çekiyor. Burada alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alan kursiyerler 3. haftanın sonunda kalıplar dökülerek ilk el emeği göz nuru ürünleri hazırlamanın mutluluğunu yaşadı.

“EPOKSİ SAYESİNDE MÜŞTERİLERİM ARTTI”

Yapımı oldukça dikkat isteyen birçok kimyasal ve boyanın karışımı ile hazırlanan epoksi ürünleri gencinden yaşlısına birçok vatandaşın dikkatini çekmiş durumda. Evde doğal ürünler yaparak satışını gerçekleştiren Pelin Gülmez konuşmasında, “Evde yaptığım doğal ürünleri satın alan müşterilerime beni tercih etmelerinden dolayı teşekkür etmek için, sattığım ürünlerin yanına doğal hediyeler koymak istedim. Biraz araştırınca KO-MEK’te epoksi kursu olduğunu öğrendim. Müşteriler doğal ürünler tercih ettiği için ben de bu kursa gelerek doğal bir şeyler yapmak istedim. Şimdiden birçok çeşit ürün hazırladım. Evde hazırladığım ürünlerin yanında gönderdiğim sürprizleri gören müşterilerim bu durumdan oldukça memnun kaldılar. KO-MEK’te epoksi öğrenmem benim işlerimi de artırdı. Bu durumdan hem müşterilerim hem de ben oldukça memnunuz” diye ifade etti.

EV EKONOMİSİNE KATKI

Epoksi öğrenerek satışını yapmak isteyen bir diğer KO-MEK kursiyeri Nurseda Gökçe ise “Burada böyle bir kurs olduğunu öğrenince hemen kayıt yaptırdım. Epoksi kursunu internetten görmüştüm. Burada aldığım eğitimlerle deneyim kazanmak ve bu işin inceliklerini öğrenmek istedim. Burada öğrendiklerimle daha sonra ticaretini yaparak ev ekonomime katkıda bulunmak istiyorum. Yaptığım ürünleri şuanda akrabalarıma ve arkadaşlarıma gönderiyorum ama kendimi daha da geliştirerek bu işi meslek haline döndürmek istiyorum” ifadesini kullandı.

KO-MEK İLE KADIN GİRİŞİMCİLER ARTIYOR

44 kurs merkezinde 387 farklı branşta binlerce kursiyere eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), verdiği epoksi kursuyla vatandaşların yeni ve farklı bir eğitim almalarını sağlarken, hem kadın girişimciliği artıyor, hem de kursiyerlere yeni bir kazanç kapısı açılıyor. Usta eller tarafından epoksi reçinesi ve boyası hazırlanarak anahtarlık, tablo, takı, tepsi ve bunun gibi birçok farklı alanda kullanılan hediyelik eşyalar hazırlanabiliyor. Oldukça dikkat ve hız gerektiren epoksi uygulamalarında ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünlerin yapımını öğrenmek isteyen vatandaşlar online olarak www.komek.org adresinden kendilerine en yakın kurs merkezini seçerek kolaylıkla kayıt yaptırıyor.