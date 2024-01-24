Kobra Yılanı Hangi Ülkelerde Bulunur ?

Kral kobra olarak bilinen bu yılan türü, Güneydoğu asya bölgeleri ve Hindistan civarlarında geniş bir coğrafyada görülür. Ophiophagus hannah olarak adlandırılan bu yılan türü, diğer yılanları yemeleri ile bilinir.

Kral Kobra Genel Özellikleri

Kobra yılanları, dünya üzerinde yaşayan en zehirli ve uzun yılandır. 7 metre boya ve 10 kg ağırlığa ulaşabilirler. Nörotoksik zehire sahip kral kobralar, bir ısırıkta 20 insanı öldürecek güçte zehir salgılar. Saldırgan bir Kobra yılanı ısırığı genelde ölümle sonuçlanır. Fakat kızgın olmayan yılanlar düşük dozda zehir içeren ısırıklar gerçekleştirir. Bu nedenle kızgın bir kobra yılanına yaklaşmamanız önerilir.

Kobra Yılanı Zehiri Öldürür mü ?

Dünyanın en büyük ve en zehirli yılanları arasında yer alan Kobra yılanların ısırdığı insanlar üzerindeki istatistiği %75 civarında ölümle sonuçlanmıştır. Yani her 4 ısırılmış kişiden 3’ü hayatını kaybetmiştir.

Kobra Yılanları Saldırgan mıdır?

Sanılanın aksine Kral kobra yılanları rahatsız edildiğinde kaçmaya çalışır. Çok fazla agresif değildir. Lakin sürekli taciz edilirse agresifleşir ve saldırır. Bu nedenle bu yılanla aynı yerdeyseniz onu rahatsız edecek hareketlerden uzak durmanız sizi hayatta tutacaktır.

Türkiye’de Kobra Yılanı Var mı ?

Türkiye, kobra yılanlarının yaşadığı bölgeler arasında yer almaz. Fakat yasak yollarla ülke içerisine sokulan Şah kobraları ile ülkemiz topraklarında da karşılaşmak mümkündür lakin çok düşük bir ihtimaldir.

Kobra Yılanı Ne ile Beslenir ?

Kobra yılanları bir nevi yılan yiyicilerdir. Piton yılanları ve hatta kendi türlerindeki ufak yılanlar dahil yiyebilirler.