Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek amacıyla önemli bir adım atıyor. Kocaeli’nin deprem ve diğer doğal afetlere dayanıklı bir kent olma hedefi çerçevesinde "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi" başlatan Büyükşehir, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi, binlerce gönüllü vatandaşa ulaşarak, onları doğal afetlere karşı şuurlandırıyor. Bugüne kadar 6 ilçede 37 mahallede 1206 gönüllü mahalle sakini, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitim aldı. Projede dikkat çeken bir diğer aşama ise sahada gerçekleştirilen "Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi" Uzman akademisyen rehberliğinde, mahalle sakinleri evlerin dış cephelerini inceleyerek yapısal bozuklukları tespit ediyor. Bu sayede, deprem veya diğer doğal afetler sırasında binadan düşebilecek tehlikeli parçaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, uzmanların gözetiminde sahada edindikleri bilgilerle, evlerindeki riskleri daha iyi analiz etmeyi öğreniyor.