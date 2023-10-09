Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Kocaeli Ansiklopedisi 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda tanıtıldı. Projede görev alan akademisyenler, Kocaeli için önemli bir eserin kazandırıldığını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Sanat ve Turizm sezonu açılışında sunumu yapılan ve oldukça beğenilen Kocaeli Ansiklopedisi, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kitapseverlere tanıtıldı.

Bu kapsamda “Bir Şehrin Hafızası-Kocaeli Ansiklopedisi” konferansı Selim Sırrı Paşa Salonu’nda gerçekleştirildi. Kocaeli Ansiklopedisi Projesi’nde görev alan Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Haluk Selvi, Ansiklopedi hakkında kitapseverlere bilgi verdi.

KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ

“Dününü bilmeyenler geleceğini şekillendirmez” anlayışından yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent tarihi için çok önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ”Kocaeli Ansiklopedisi” 13. kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Selim Sırrı Paşa Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta “Kocaeli Ansiklopedisi” vatandaşlara anlatıldı. Projede görev alan Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Haluk Selvi ansiklopedi hakkında kitapseverlere bilgi verdi.

ÖZCAN: 4 YILLIK BİR ÇALIŞMA

Prof. Dr. Azmi Özcan yaptığı konuşmada, “Kocaeli Ansiklopedisi 4 sene önce başlayan bir çalışma. 4 yıl sonunda 3 ciltlik bir eser ortaya çıktı. Ansiklopedi Kültürlerin ve medeniyetlerin amel defteri olarak anılır. Büyük milletlerin ansiklopedisi, atlası ve temel kaynak eserleri olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Haluk Selvi ise, “Hayatını İzmit’e ve bu kente atayan insanlarla bir araya geldik. Kentin üniversitesini bu işe kattık. 230 yazarla çalıştık. Başkan Büyükakın’a biz bu projeyi sunduğumuzda kabul etmeseydi bu proje gün yüzüne çıkmazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinde PDF olarak ansiklopedi yer alıyor. Bize dönüşler oluyor. Bu dönüşleri alarak PDF formatta bu ansiklopedi kendini sürekli yeniliyor. 1720 maddeden oluşuyor ve kendini yenilemeye devam edecek” dedi.

EMECEN: KOCAELİ İÇİN ÖNEMLİ ESER

Prof. Dr. Feridun Emecen ise Kocaeli için önemli bir eserin kazandırıldığını söyledi. Emecen yaptığı konuşmada, “Kültürel varlık ve birikimi ortaya çıkarmak önemlidir. Kocaeli bu işi başardı. Başka şehirler de de bu tarz çalışmalar yapılıyor. Bu eser ileriki dönemler için önemli bir kaynak olacaktır. Kocaeli için bu ansiklopedi önemli bir eser. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.