Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86’ıncı yıldönümü nedeniyle Kocaelilere lokma ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için lokma tatlısı ikramında bulundu. Sabah saygı duruşunun ardından Atatürk çiçeği önünde hatıra fotoğrafı çektiren Kocaelililer, öğlen namazı çıkışında ise Büyükşehir'in dağıttığı lokma ikramında Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle andı.

5 BİN ADET LOKMA DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümü nedeniyle Kocaelilere lokma tatlısı ikramında bulundu. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığınca 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 12 ilçede 5 bin adet lokma dağıtıldı. Öğle namazından sonra İzmit Fevziye Camii, Yenicuma Camii, Gölcük Değirmendere Merkez Camii, Karamürsel Merkez Camii, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii, Başiskele Yeniköy Merkez Camii, Kartepe Atakent Sultan Abdülhamit Han Camii, Derince 60 Evler Yavuz Sultan Camii, Kandıra Şefik Camii, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii, Dilovası Merkez Camii, Darıca Merkez Camii, Çayırova Merkez Camilerinde yapılan dağıtımlarda cami cemaati ve vatandaşlar, Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet okudu. Vatandaşlar, bu anlamlı günde ikram edilen lokmalar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.