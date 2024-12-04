Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’ni tanıtırken, engelli istihdamına destek veren 10 firmayı da plaketle ödüllendirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli STK’larını ve “İstihdamda Ben De Varım” projesine destek veren özel sektör temsilcilerini düzenlediği programla buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, İstihdam Ofisi Başkanı Öztekin Kaşukçi, Kocaeli İş Kurumu Yetkilisi İlhami Çelik, STK başkanları ve Kocaeli’nde yer alan 10 özel sektör firmasının temsilcileri katıldı. Programda ayrıca Büyükşehir’in engellilere özel en kapsamlı projesi olan İzmit ve Gebze Engelsiz Yaşam Merkezlerinin ayrıntılı tanıtımı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, bu merkezlerde özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarının artırılacağını, bununla birlikte sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların da bu merkezlerde yürütüleceğini söyledi.

ENGELLİ İSTİHDAMINA DESTEK VEREN 10 FİRMAYA PLAKET

Programda Engelsiz Yaşam Merkezlerinin tanıtımından sonra Kocaeli’nde “İstihdamda Ben De Varım” projesine destek veren ve engelli istihdamı sağlayan firmalara plaket verildi.

Programda Ford Otomotiv, Brisa Bridgestone Sabancı, Hyundai Assan Otomotiv, Türkiye Petrol Rafineleri, ISS Tesis Yönetim Hizmetleri, Yıldız Entegre Ağaç, Çolakoğlu Metalurji, Özka Lastik ve Kauçuk, Ülker Bisküvi Sanayi, Uzer Makine ve Kalıp şirketleri plaket alırken, programın ardından engelli STK dernek başkanları ve temsilcileri İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yerinde inceledi.