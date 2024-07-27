Öğrenciyi yetenek sınavlarına hazırlayacak olan programın başvuruları 30- Temmuz 2 Ağustos arasında online olarak yapılacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Eylül ayında gerçekleştirilecek özel yetenek sınavları öncesinde hazırlık ve rehberlik programı düzenleyecek. Söz konusu tanıtım ve rehberlik programı, öğrenciye yetenek sınavında ne yapacağına dair bilgi vermek, yönlendirmek ve sınav heyecanını azaltmayı hedefliyor. Belediye Konservatuarı’nın 2024-2025 eğitim öğretim dönemi özel yetenek sınavları 7- 8 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MÜZİK, BALE VE ÇOCUK RESİM ALANINDA

Hazırlık ve Rehberlik Programı Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın Müzik, Bale ve Çocuk Resim bölümlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular 30 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında ebelediye.kocaeli.bel.tr adresinden online olarak yapılacak.

EĞİTİMLER 5-6-7 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

Program kapsamındaki eğitimler ise 5-6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Müzik ve Resim Bölümlerinin eğitimleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda, Bale Bölümü’nün dersleri ise SDKM Bale Salonu’nda yapılacak. Eğitimler 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.