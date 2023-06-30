Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, Kurban Bayramı'nda gülen yüzünü göstererek vatandaşlara çikolata ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda Kandıra sahillerine dinlenmeye gelen tatilcilere gülen yüzünü gösteriyor. Bu bağlamda Kurban Bayramını halkla iç içe kutlayarak geçiren zabıta ekipleri, vatandaşın bayramını kutlayarak nice bayramlar diledi.

ÇİKOLATA İKRAM EDİLDİ, KOLONYA TUTULDU

Vatandaşlara çikolata ikram edip, kolanya tutan ekipler, tatilciler ile hoş sohbetlerde bulundu. Tatilciler de, nazik davranışlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.