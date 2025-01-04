Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, toplu taşımada kaliteyi artırmak adına yürütülen çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplam 6 bin 840 sürücüye eğitim verildi.

EĞİTİMLER YIL BOYU SÜRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek ve hizmet kalitesini arttırmak için eğitimlere ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında da toplu taşıma, taksi ve servis şoförlerine yönelik eğitimler verdi. Eğitimlerden 6 bin 840 sürücü faydalandı.

AMAÇ, KALİTEYİ ARTIRMAK

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği öncülüğünde; sürücü personeli ve yolcu memnuniyetini arttırmak, toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek ve toplu taşımada hizmet kalitesini arttırmak için 2024 yılında Kocaeli genelinde 6 bin 840 sürücüye eğitim verildi. Sürücülere sürücü-yolcu iletişimi, genel trafik mevzuatı, yangın güvenliği ve temel ilk yardım konuları hakkında bilgiler aktarılıyor.