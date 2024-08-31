Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının dayanılmaz sıcaklarında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik İzmit Körfezi’nde mehtap turu düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aktif ve sürdürülebilir hayatın içerisinde yer almalarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek 65 yaş üstü bireylerden desteğini eksik etmiyor. Büyükşehir’in aktif yaşlanma programı ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında kentin 65 yaşını doldurmuş çınarlarına mehtap turu düzenlendi. Huzurevinde misafir edilen vatandaşlar ve Kocaeli’de bulunan yaşlılara yönelik dernek üyelerinden gelen talep üzerine düzenlenen mehtap turuna oldukça yoğun katılım oluştu. Yazın sıcak günlerini serinleten mehtap turuna Kocaeli Huzurevi sakinleri, sivil toplum kuruluşları ve mahallelerden gelen yaklaşık 200 kişilik grup katıldı. Etkinlik oldukça eğlenceli anlara sahne oldu.

ÇINARLARIMIZ KÖRFEZ’DE MEHTABIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında sıcak havalarda 65 yaş üzeri vatandaşlardan gelen talebi geri çevirmedi. Körfez’de mehtabın tadını çıkaran sakinlerimiz deniz havasında gönüllerince eğlendi. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımız için özel düzenlenen mehtap turundan çay, dondurma, su ikramı yapıldı.

BU ETKİNLİKLER BİZİ HAYATA BAĞLIYOR

Yoğun katılımın gerçekleştiği mehtap turunda, ‘’Yaşlılara verilen değer beni mutlu etti’’ ifadesiyle söze başlayan Nesrin Kadıoğlu, ‘’Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz’’ dedi. Kadıoğlu “Bu etkinlikte gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Yaşlılara değer verilmesi, onların moral ve motivasyonunun yükseltilmesi güzel. Bizler dünün gençleri bugünün yaşlıları olduk. Günümüzde ilerleyen teknolojik imkânlar sebebiyle gençlerimiz tarafından yaşlılara değer verilmiyor. Büyükşehir’in böyle bir icraatta bulunması beni çok mutlu etti. Yaşlılar yaşa bağlı olarak kendilerini hayattan çekiyor, hayattan kopuyor. Bu etkinlikler ise insanları hayata bağlıyor. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Tura katılan Veysel Karani Adalı ise “Bize değer verdiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.