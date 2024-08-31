Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünde unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Müzisyen ve tarih anlatıcısı Pınar Ayhan tarafından sahnelenen “Kemal” adlı müzikal belgesel, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam öyküsünü etkileyici bir şekilde anlatmak üzere hazırlandı. Etkinlik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.

“Kemal” adlı müzikal belgesel, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlendi. Pınar Ayhan’ın hem seslendirdiği hem de sahneye koyduğu bu belgesel, Atatürk’ün hayatını hem bilinen hem de bilinmeyen yönleriyle sundu.

Gösteriye büyük ilgi gösteren Bursalılar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda yerlerini aldılar. Etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve diğer davetliler katıldı.

Pınar Ayhan, piyano, viyolonsel, perküsyon, bağlama ve klarnet gibi enstrümanlardan oluşan bir orkestranın eşliğinde Atatürk’ün yaşam öyküsünü müzikal bir şölenle sundu. Belgeselde, Atatürk’ün hayatına dair video görüntüleri, mektuplardan alıntılar ve çeşitli fotoğraflar da yer aldı.

Seyirciler, Pınar Ayhan’ın güçlü sesi ve etkili anlatımıyla Atatürk’ün yaşam öyküsüne derin bir yolculuğa çıktılar. Gösteri sırasında gözyaşlarını tutamayan izleyiciler, ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldular.

Gösteri sonunda Pınar Ayhan ve ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı. Seyircilerin yaşadığı duygusal anlar, gösterinin etkileyiciliğini ve başarılı sunumunu gözler önüne serdi.

Gösterinin sonunda sahneye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, etkinliğin ardından Pınar Ayhan ve ekibine teşekkür etti. Aydın, “Pınar hanım, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı hakkında bildiğimiz ve bilmediğimiz anları yaşayıp, hissetmemizi sağladı. Bu yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi yeni nesillere aktarabilmek için bize müthiş bir enerji verdi. Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı uzun yıllar sonra hak ettiği bir coşku ile kutluyor. Bu güzel gece için Pınar hanıma ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Pınar Ayhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel bir günde Bursa seyircisiyle buluşma fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Bu özel etkinlik, Atatürk’ün yaşam öyküsünü müzikal bir anlatımla keşfetmek ve Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşamak isteyen Bursa halkı için anlam dolu bir gece oldu.