Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşa yönelik sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Her yaştan katılımcıya yönelik psikolojik danışmanlık hizmetini başlattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri “Kocaeli Anne Şehir” projesi kapsamında ücretsiz olarak vatandaşa sunuluyor.

Sunulan Psikolojik Danışmanlık hizmetleri içerisinde; aile danışmanlığı, bireysel yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, oyun terapisi ve grup terapileri yer alıyor.

BİREY, EBEVEYN VE ÇOCUKLAR DA FAYDALANIYOR

Anne Şehir tesislerinde sunulan bu hizmetle ebeveynler, çocukları ve bireyler ücretsiz yararlanabiliyor. Yetkililer sunulan bu hizmetle bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması, kendini geliştirmesi için amaçlandığını belirtiyor.

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı içeriğinde sunulan Psikolojik Danışmanlık hizmeti randevu sistemiyle çalışıyor. Bu hizmetin yanında eğitim hizmetine de yer veriliyor. Burada da amaç bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla, ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitimlerle bireylerin aile yapılarını ve kendi kişisel gelişimlerini olumlu yönde destekleyerek önleyici müdahale programları kapsamında hizmet sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Psikoloji danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için başvuru linkini doldurması gerekiyor.