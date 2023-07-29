Kocaeli Büyükşehir’in ‘Kılavuz Gençlik’ projesinden yararlanan Karamürselli 3 öğrenci hayalleri olan Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında hizmet veren Karamürsel Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi’nde açılan resim ve müzik atölyelerine katılan 3 öğrenci, Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. Resimde ve müzikte olan yeteneklerini Büyükşehir’in atölyelerinde aldıkları derslerle geliştirerek başaralı olan gençler, Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak hayallerine kavuştu.

HAYALLERİNE İLK ADIMI ATTILAR

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Ramazan Emek Çelik resme, Elanur Fırat ve Senan Rustamlı da müziğe ilgi duyuyorlardı. Küçük yaşlarından itibaren sanata olan yetenekleriyle dikkat çeken gençlerin ilk hayali Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanmaktı. Bu hayallerini, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Karamürsel Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi’nde açılan sanat atölyelerinden aldıkları eğitimle gerçekleştirdiler. Ramazan, Elanur ve Senan okul dışı zamanlarını sanat atölyelerinde değerlendirerek, burada uzman eğitmenlerden sanat destek hizmeti aldılar. Yeteneklerini Büyükşehir’in atölyeleri ile daha da ilerleten gençler, istedikleri liseleri kazanmayı başardılar.

“HAYALİMİN BİRİNCİ KISMINI GERÇEKLEŞTİRDİM”

Resim atölyesine arkadaşının önerisi üzerine Karamürsel Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi’nde başladığını belirten 14 yaşındaki öğrenci Ramazan Emek Çelik kalem ve kâğıdın küçük yaşlardan bu yana elinden düşmediğini, resim çizerken mutlu olduğunu söyledi. Çelik, resim atölyesi öğretmeni Elif Çiler Arslan’a teşekkür ederek, “Resim tutkumu ve geliştirmemi hocamıza borçluyum. Girdiğim yetenek sınavı ile Yalova Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak, hayalimin birinci kısmını gerçekleştirdim” dedi.