Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda bisiklet yolunun silinen boyalarını yeniledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin en yoğun yerlerinden biri olan İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda rutin olarak yürüttüğü bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla Cumhuriyet Bulvarı her zaman temiz ve bakımlı tutuluyor.

Ekipler, şehir genelindeki bisiklet yollarında da temizlik, bakım ve boyama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bisiklet severlerin sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet Bulvarı’nda bisiklet yolunun silinen boyaları yenilendi. Bisiklet yollarının daha estetik bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalar düzenli olarak kent genelinde devam edecek. Ekipler, bulvar üzerinde vatandaşların oturup dinlendiği kent donatılarına da vernik uygulaması yapıyor. Dış etkenlere, darbelere ve deformasyonlara karşı korumak için gerçekleştirilen vernik uygulaması kent donatılarının daha da uzun ömürlü kullanılmasını sağlıyor.