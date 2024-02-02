Kocaeli’de yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi günü bin 554 okulda, 29 bin 39 öğretmen ve 509 bin 835 öğrenci ders başı yapacak. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Ailelerin emanetleri olan sevgili öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda okul çevresi ve güzergahlarında yapılan çalışmalar hassasiyetle devam edecektir" denildi.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Seddar Yavuz başkanlığında değerlendirme ve istişare toplantıları yapıldığı, çalışmaların gözden geçirildiği ve tedbirlerin alındığı ifade edildi. "Kocaeli Valiliği Güvenli Okul Uygulama Tedbirleri" kapsamında 11 Eylül 2023-21 Ocak 2024 tarihleri arasında görevlendirilen 4 bin 809 personelinin, okul bölgelerinde ve güzergahlarda çalışma yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, "Bu kapsamda 2 bin 805 umuma açık yer denetlenmiş, bin 976 metruk binada incelemeler yapılmıştır. Yine bu kapsamda 4 bin 50 ekip görevlendirilerek, 4 bin 248 okul servisi kontrol edilmiş, 92 servis aracına 160 bin 332 TL cezai işlem uygulanmıştır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilimizdeki tüm okullara güvenlik kamerası sistemi yerleştirilmiş olup, ilaveten 28 okulda Kent Güvenlik Yönetim Sistemine geçiş tamamlanmıştır" denildi.

12 okulda güçlendirme çalışması yapıldı

Deprem tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaların da değinildiği açıklamada, "2023 yılında 12 okulun bina güçlendirilmesi yapılmış, 14 okulun ise bina güçlendirme projesi tamamlanması planlanmıştır. Yine ilimizde 28 okul ve 1 lojman olmak üzere 29 bina deprem tahkiki sonucu yıkılmış, yeni binaların yapım çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullanıldı.

509 bin 835 öğrenci ders başı yapacak

5 Şubat Pazartesi günü bin 554 okulda, 29 bin 39 öğretmen ve 509 bin 835 öğrencinin ders başı yapacağının vurgulandığı açıklama şöyle sonlandırıldı:

"Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda bugün düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Hazırlık, Değerlendirme ve Okul Güvenliği Toplantısı, Valimiz Seddar Yavuz’un talimatları ile Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Hazırlık, Değerlendirme ve Okul Güvenliği Toplantısında yapılan çalışmalar tüm yönleriyle değerlendirilmiş, istişareler yapılmış, koordinasyon gerektiren konular görüşülmüştür. Ailelerin emanetleri olan sevgili öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda okul çevresi ve güzergahlarında yapılan çalışmalar hassasiyetle devam edecektir. Okul çevrelerinde ve sokaklarda görülen şüpheli kişilerin vatandaşlarımızca 112’ye ihbar edilmesi yapılan bu çalışmalara önemli destekler sağlayacaktır"