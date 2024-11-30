Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında İhsaniye Barajı’ndan sağlanacak su ile Kocaeli İlinin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme, kullanma suyu temini sağlanacaktır.” dedi.

Yapım işi tamamlanarak su tutulan İhsaniye Barajı, projenin su kaynağını oluşturmaktadır. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje kapsamında bulunan diğer bileşenlerinden “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi”, “Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli” ve “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı” işlerinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında yapımı tamamlanmış olan baraj inşaatının yanı sıra, 100.000 metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2.768 metre uzunluğunda Ø2600 mm çaplı tünel ve 15,6 km uzunluğunda içmesuyu isale hattı yapılacak.