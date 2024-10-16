Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Körfez Sevindikli Köyü’nde katıldığı törenle Kocaeli'de doğalgaz bağlanan kırsal alan oranı yüzde 70’e çıktı.KOACAELİ (İGFA) - Tarıma doğrudan desteğin yanında bu tür altyapı çalışmalarını da öteden beri çok önemsediklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehirden kırsala göç eylemi sözde kalsın istemiyoruz” dedi.

Kırsala dönüşün sözde kalmaması adına çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Bu bölgelere doğalgaz getirme çalışmamızın temel motivasyonu da işte budur. Buralarda yaşansın, burada yaşam devam etsin istiyoruz. Herkes söyler; şehirden kırsala dönüş olsun. Ama bunun altyapısını da hazırlamanız gerekiyor. Günümüz koşullarında bu bölgelerde doğalgaz olması lazım. Burada oturan insanların şehre rahat ulaşabiliyor olması lazım. Belki aileden şehirde bir işte çalışan varsa buradan ayrılmadan işine kolayca gidip-gelebilmesi lazım.” dedi.

YILLIK 150 MİLYON TL

Bunun için düzgün yolların yapılması gerektiğini ve ayrıca düzenli bir ulaşım ağı olmasının toplu taşıma olması gerektiğine dikkati çeken Başkan Büyükakın, "Doğalgaz gibi bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Bugün belki tarıma direkt destek diye adlandırmıyor olsak da, kırsal alanlara toplu ulaşımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik. Önceden günde iki kez araç kalkan köylerimize düzenli otobüs seferlerimiz var. Bu işin maliyetini de tamamen üstlendik. Bu da yıllık 150 milyon TL gibi bir kaynak anlamına geliyor. Yollarımız yapılmış durumda. Doğalgazlı köy sayımız da yüzde 70’e ulaştı" diye konuştu.