Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Kocaeli Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın babası Burhan Koca, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merhum Koca’nın cenazesi Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Balıkesir ve Kocaeli protokolünün katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Kocaeli Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın babası Burhan Koca (84) vefat etti. Merhum Koca’nın cenazesi Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bulunan Çarşı Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. İlçe mezarlığına defnedilen Burhan Koca’nın cenazesine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kocaeli milletvekilleri, ilçe kaymakamları, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Kocaeli MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve merhumun yakınları ile sevenleri katıldı.