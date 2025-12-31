Türkiye'nin sanayi başkenti Kocaeli, 2025 yılını yoğun, hareketli ve zaman zaman sarsıcı bir gündemle geride bıraktı.

Kocaeli için 2025 yılı; sanayi kazalarından uyuşturucu operasyonlarına, spor başarılarından sarsıcı cinayetlere kadar oldukça hareketli bir dönem olarak kayıtlara geçti. Yılın en büyük motivasyon kaynağı kentin ortak değeri Kocaelispor'un şampiyonluğu olurken, Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangın faciası ve Gebze'de bir aileyi yok eden bina çökmesi 'yılın acı olayları' olarak hafızalardaki yerini korudu.

İşte Kocaeli'de 2025 yılında ay ay yaşanan olaylar:

OCAK

1 Ocak: Derince'de ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

6 Ocak: Karamürsel'de Maksut Beğtaş (55), ATM önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği tespit edilen zanlı U.B. İstanbul'da yakalandı.

10 Ocak: Darıca'da Şener A. (60), 5 çocuk annesi eşi Hazal A'yı tabanca ile vurarak öldürdü. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Ocak: Dilovası'nda kömür üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi.

19 Ocak: Kartepe'de berber İsa Turgut, baltayla başına vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin 2 şüpheli yakalanırken, cinayetin sebebinin taraflar arasındaki cinsel istismar iddiası olduğu öne sürüldü.

27 Ocak: Kocaeli dahil 7 ilde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplar açarak vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandıran 43 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 Ocak: İzmit'te bir kadın, aldatılma meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada kocasını tabanca ile vurarak öldürdü.

ŞUBAT

7 Şubat: Gebze'de spor salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medya hesabından zanlı, 'Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle' paylaşımı yaptı.

5 Şubat: İstanbul'dan bir hafta önce Kocaeli'ye gelen ve o günden bu yana haber alınamayan Serdar Arslan ormanda gömülü halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

10 Şubat: Kocaeli'de amatör ligde U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilen öfkeli futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı.

17 Şubat: Gebze'de 5 Şubat'ta kaybolan Murat Yüzak'ın cesedi, 16 Şubat'ta ormanlık alanda bulundu. Tutuklanan şüpheli, Yüzak ile bahis kazancını paylaşamadıkları için tartıştıklarını ve bu tartışma sırasında Yüzak'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca zanlının, cinayetin ardından cesetle 1,5 gün boyunca arabada dolaştığı ortaya çıktı.

17 Şubat: Kartepe'deki Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta sondaj çalışması sırasında metan gazı alevlendi. Alevler, günler süren yanmanın ardından söndü.

23 Şubat: İzmit'te restoranda İsmail Çınar bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

24 Şubat: Gebze'de bir restoranda rehine krizi yaşandı. R.T., restoran sahibi Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle göğsünden ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan R.T., alacak-verecek meselesi sebebiyle olayı işlediğini söyledi.

MART

16 Mart: Gebze'de 26 yaşındaki genç, motosiklet kasklı 2 kişi tarafından evinin önünde pusu kurularak çapraz ateşte öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

18 Mart: Karamürsel Belediye binasının içinde bir ihalenin ardından çıkan kavgada eski MHP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

20 Mart: TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Şirintepe mevkisinde meydana gelen ve 4 tır ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

27 Mart: Derince'de çok sayıda kişinin yaşadığı sitede meydana gelen yangında adeta can pazarı yaşandı. Site yöneticisinin yangın merdivenlerini kilitlemesi sebebiyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

29 Mart: Kartepe'de konuşmak için yanına çağırdığı kişi tarafından göğsünden 3 el ateş edilerek vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) hayatını kaybetti.

NİSAN

1 Nisan: Körfez'de yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 648 kişi hastanelere başvurdu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

19 Nisan: Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Karagümrük'ün Boluspor deplasmanında kaybetmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

23 Nisan: Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ardından gelen artçı depremler Kocaeli'de de hissedildi.

MAYIS

2 Mayıs: Kartepe'de Muhammet A., miras meselesi sebebiyle amcası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

6 Mayıs: Kocaeli'de 'Lvbel C5' lakabıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

9 Mayıs: Gebze'de beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek ünlenen kadın sürücü Saniye Yılmaz hayatını kaybetti.

23 Mayıs: Gebze'de define için kuyu kazdıkları iddia edilen iki şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti.

HAZİRAN

7 Haziran: İzmit'te caddede uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Fuat İ., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

12 Haziran: Dilovası'nda aile içinde çıkan kavgada, olayla ilgisi olmayan esnaf Ökten Orhan kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

24 Haziran: Darıca Belediyesi'nde zabıta personeli intihar etti, tabancasından çıkan kurşun Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı yaraladı.

30 Haziran: TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde narkotik köpeği ile cipte yapılan aramada zulalanmış vaziyette 82 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

TEMMUZ

1 Temmuz: TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta, kasa içerisine gizlenmiş 8 paket halinde toplam 9 kilogram kokain ele geçirildi.

2 Temmuz: Derince'de Yenikent Mahallesi'ndeki orman yangını meydana geldi. Yangın, saatler süren müdahalenin ardından söndürüldü.

3 Temmuz: Karamürsel'de baba ile oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, 6 ay önce Aykut Canımoğlu tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

6 Temmuz: Gölcük'te çınar ağacından kopan dalın üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan 3 kişiden 2'si vefat etti.

8 Temmuz: Kandıra'da denizde engelli kızını kurtaran baba, boğularak hayatını kaybetti.

11 Temmuz: Kartepe'de amca, yeğenlerine tabanca ile ateş açtı. Olayda 2 yeğen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

14 Temmuz: D-100 karayolu Kocaeli geçişinde iki otomobil ve tırın çarpıştığı feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

19 Temmuz: Gebze'de tamir edilen damperli tırının başında bekleyen şoför, kasanın kapağının aniden kapanması sonucu hayatını kaybetti.

21 Temmuz: İzmit'te rampa aşağı inen otomobilin, çarptığı bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyip takla atarak asılı kalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen hafif yaralı sürücü gözaltına alındı.

22 Temmuz: Gebze'de 5 çocuk annesi Havva Y.'nin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan, aralarında eşinin de bulunduğu 1'i kadın 4 zanlı tutuklandı.

30 Temmuz: Karamürsel'de Uğur Deniz, eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü.

30 Temmuz: İzmit'te milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcunun yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde altın almak için ödeme yapan ancak ürünlerini teslim alamayan bir müşteri, haciz için ekiplerle dükkana gelince şok geçirdi.

AĞUSTOS

8 Ağustos: Çayırova'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü. Anne, oğlunun cansız bedeniyle 8 saat boyunca evde kaldı. İfadesinde olayı itiraf eden kadın tutuklandı.

10 Ağustos: Kocaeli'de motosikletle tırın çarpıştığı kazada sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.

14 Ağustos: Karamürsel'de Akçat ve Suludere mevkilerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi.

25 Ağustos: İzmit'te beraber alkol aldığı kuzenini çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EYLÜL

9 Eylül: Gebze'de bir daireden yayılan kötü koku üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'yi ölü buldu. İki kişinin de üzerinde bıçak yaralarının olduğu iddia edildi. Cinayeti işleyen Bilgili'nin oğlu tutuklandı.

12 Eylül: Başiskele'de lojistik deposunda çıkan yangın, saatler süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

13 Eylül: Kartepe'de Erhan Derse, İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23) öldürerek, aynı tabanca ile intihar etti.

15 Eylül: Gebze'de bir şahıs, tartıştığı babaya çocuklarının gözü önünde tokat attı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklandı.

17 Eylül: Gebze'de kız meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 19 yaşındaki genci öldüren şahıs ve olaya karışan 2 kişi yakalandı. 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Eylül: Kandıra'da Kefken açıklarında karaya oturan 'RAPID' isimli ticari gemideki 7 personel tahliye edildi.

24 Eylül: Kocaeli'de bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. Olay anlarını kayda alan kadın tutuklandı.

EKİM

4 Ekim: Dilovası'nda GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

14 Ekim: Çayırova'da aile içinde çıkan tartışma korkunç bir şekilde sonuçlandı. Tartışma sırasında yanlışlıkla kızı Meltem'i vuran baba Muzaffer Yıldız (60), aynı silahla intihar etti.

18 Ekim:Körfez'de dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın, evden kaçıp sokağa çıktığı sırada yere yığıldı.

20 Ekim: Kocaeli'de beylik tabancasıyla otogarda etrafa rastgele ateş açan uzman çavuş, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

29 Ekim: Gebze'de Mevlana Mahallesi'nde 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir'in (14) cansız bedenleri çıkarıldı, ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) sağ kurtarıldı.

31 Ekim: Körfez'de eşini bıçaklayarak öldüren ve ardından intihara kalkışan zanlı, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASIM

2 Kasım: Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

8 Kasım: Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. 11 şüpheli gözaltına alındı, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay da açığa alındı.

11 Kasım: Kocaeli Adliyesi'nde suç delillerinin yer aldığı adli emanet bürosundan ziynet ve döviz çaldığı tespit edilen personel tutuklandı.

13 Kasım: Körfez'de boşandığı eşini yaralayan, onun sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi de bıçaklayarak öldüren zanlı ile ona yardım ettikleri öne sürülen 10 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

13 Kasım: Çayırova'da bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangının, 4 yaşındaki ağabeyinin çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.

19 Kasım: Kocaeli'de 2007 yılında çöp konteynerine göbek bağıyla öldürülmüş halde atılan bebek cinayetinin faili, 18 yıl sonra aydınlatıldı. Olay yerinde bıraktığı parmak izinden yola çıkılarak kimliği tespit edilen ve DNA eşleştirmesiyle kesinleşen cinayetin faili anne, Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

26 Kasım: Kartepe'de bir çamaşırhanede çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

28 Kasım: Kandıra ilçesi Kefken açıklarında vurulduktan sonra yangın çıkan yabancı menşeli gemideki 25 personel kurtarıldı.

30 Kasım: Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum tesisinin tutuklu bulunan sahibi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ARALIK

6 Aralık: TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir tırın üzerindeki asfalt silindirinde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 102 kilogram uyuşturucu bulundu.

10 Aralık: Gebze'de eve gitmek için okuldan çıkan 10 yaşındaki çocuk, yaya geçidinde servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

19 Aralık: İzmit'in Çubuklubala Mahallesindeki araziye insansız hava aracı (İHA) düştü.

20 Aralık: İzmit'te silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

27 Aralık: İzmit'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın altında kalan 71 yaşındaki kadın, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

30 Aralık: Kocaeli'de dün sabah itibariyle başlayan DEAŞ operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.