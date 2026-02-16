Kartepe'de Ramazan ayında görev yapacak davulculara kimlik kartları dağıtıldı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının geleneksel simgelerinden olan sahur davulcularıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Mahalle muhtarlarıyla yapılan istişareler sonucu belirlenen ve ilçedeki 32 mahallede görev yapacak davulculara, vatandaşla iletişim ve mahalle düzeni konularında eğitim verildi. Eğitim sürecini tamamlayan davulculara, yetki belgeleri ve görev kartları teslim edildi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, sürecin şeffaf yürütüldüğünü belirterek, 'İlçemizde muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda belirlenen davulcularımızın eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak görev kartlarını kendilerine teslim ettik' ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları yakasında belediye onaylı ve fotoğraflı görev kartı bulunmayan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekiplerin Ramazan ayı boyunca denetimlerini sürdüreceği bildirildi.