Kocaeli Kongre Merkezi otopark alanında yeni alınan araçların tanıtım programı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, yeni araçlarla birlikte belediye filosundaki iş makinesi sayısının 354'e yükseldiğini belirtti. Her geçen gün kapasiteyi daha da genişlettiklerine dikkati çeken Büyükakın, belediye bünyesinde kurulan A Takımı'nın çalışmalarına değindi.

Tahir Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

'Bu hikaye A Takımı ile başladı. A Takımı'nın sahadaki başarılı çalışmaları, kırsal kesimde verilen hizmetlerdeki memnuniyet, bizi hızlı bir şekilde aynı ekibin şehir merkezinde de kurulması yoluna yöneltti. 'Şehir Timi' ve 'Yol Timi' adını verdiğimiz bir başka ekibi devreye aldık. Bu ekiplerimiz çok hızlı reaksiyon gösteriyor. Bunun en büyük etkisini de Hatay'daki çalışmalarımızda gördük. Ekiplerimiz Hatay'da adeta destan yazdılar, orada da inanılmaz işler başardılar. Burada da bu ekiplerimiz kırsal kesimde, şehir merkezlerinde hızlı bir şekilde yol bakım çalışmalarını yapmak üzere hazır edilmiş oluyorlar.'

'Sahada bin 200 kişi görevlendirildi'

Kış şartlarına ve karla mücadeleye hazır olduklarını vurgulayan Büyükakın, il genelindeki 2 bin 407 kilometrelik yol ağında bin 200 personelin görev yapacağını söyleyerek, 'Kocaeli'de toplam 2 bin 407 kilometre yolumuz var ve bu yolların 53 kilometresi 700 metre rakımın üstünde. Hakikaten ciddi bir alan. 700 metre rakım dediğimde nereden bahsediyorum? Kocaeli Üniversitesi Kampüsü 400 metrede rakımda. 700 metre aşağı yukarı onun iki katı yüksekliğinde. 53 kilometremiz 700 rakımın üzerinde, burada yağış yokken bile oralarda kar olabiliyor. 92 üst geçidimiz, 15 hastane bağlantı yolumuz, 11 meydanımız bulunuyor. Bütün bu alanda ekiplerimiz hazır, birçoğunu burada görüyorsunuz, sahada bin 200 kişi görevlendirildi. 354 iş makinesi sahada olacak ve ekiplerimiz gelmekte olan karı hoş bir şekilde karşılayacaklar' dedi.

'Güneş balçıkla sıvanmaz'

Büyükakın, belediyenin araç kiraladığına yönelik eleştirilere de değinerek, şunları kaydetti:

'Bize 'Büyükşehir Belediyesi araç almıyor, hep araç kiralıyor' diyenlere buradan duyurulur; güneş balçıkla sıvanmaz. Araçlar burada, Büyükşehir Belediyesinin kendi öz malları, kendi öz kaynaklarımızla aldığımız araçlar. Biz bu kaynakları yine milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz.'

Öte yandan, hizmete alınan araçlar arasında; kışın karla mücadelede, yazın ise hafriyat ve yol işlerinde kullanılmak üzere tasarlanan 5 tuz sericili kar bıçaklı kamyon ile 5 asfalt yama robotu yer alıyor.

Filoya ayrıca, yangınlara müdahale ve sulama amaçlı 4 tanker, bariyer temizleme ve budama aparatlarına sahip revize edilmiş 3 'unimog', farklı güçlerde 15 kanal kazıyıcı yükleyici, 4 ekskavatör, 1 teleskopik yükleyici ve 5 çift kabinli arazi aracı dahil edildi.

Ayrıca il genelindeki 2 bin 407 kilometrelik yol ağında, muhtemel kar yağışlarına karşı bin 200 personel görevlendirildi. Kar ve buzlanmayla kesintisiz mücadele kapsamında, belirlenen 18 noktadaki stok alanlarında 50 bin ton tuz hazır bekletiliyor.