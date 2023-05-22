Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1864 yılında Karadeniz kıyılarından Osmanlı topraklarına göçe zorlanan Kafkas Halklarının yaşadıkları acının unutulmaması amacıyla hazırlanan Babalı Kültür Alanında Çerkes Sürgünü anma törenlerini gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - 1864 yılında Karadeniz kıyılarından Osmanlı topraklarına göçe zorlanan Abaza, Adige, Çerkes, Ubıh gibi Kafkas Halklarının yaşadıkları acı ve hüzün gözyaşlarıyla hafızalardaki yerini koruyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinde Kafkas Halklarının 159 yıl önce yaşadıkları acının unutulmaması için ilk sürgün edildikleri topraklar olan Kandıra Babalı sahilinde anma programı düzenlendi.

KARAAĞAÇ MEZARLIĞINDA DUALAR OKUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çarlık Rusya’sı tarafından 159 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Kafkas halklarının sahile çıktığı Kandıra Babalı Sahili’nde anma töreni gerçekleştirdi.

Anma programı, hayatını yitiren Kafkas vatandaşlarının mezarlarının bulunduğu Karaağaç Mezarlığı’nda Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Türkiye’nin her yerinden atalarını yad etmek için gelen vatandaşlar dualar esnasında gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların da gerçekleştiği programda acının ve hüznün ilk günkü gibi yerini koruduğu dile getirildi. Dualar sonrasında vatandaşlara helva ikram edildi.

BABALI KÜLTÜR ALANI HÜZÜN TURİZMİ NOKTASI OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde Kafkas Halklarının sürgünden sonra ulaştıkları Babalı sahili bir kültür ve hafıza mekanı olarak düzenlendi. Tarih danışmanlığı Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Oğuz Polatel tarafından yapılan projenin, anıt eser ile ilgili çalışması Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak ve ekibi tarafından yapıldı.

Babalı Sahili ve Karaağaç Köyü arasındaki 9 kilometrelik yürüyüş yolunu sürgün rotası olarak düzenleyen proje kapsamında, mağara sergileme alanı ve sürgünü temsil eden bir anıt eser de kazandırıldı. Denize çelenk bırakılmasıyla başlayan program, sahnede Ünal Akbulut tarafından yazılan Sürgün Duası adlı şiirin gösterilmesi, Ketence Müzik Grubu ve Ses Sanatçısı Tülin Sarıbaş tarafından seslendirilen ağıtlar, protokol konuşmaları ile devam etti. Sahne programının sona ermesi ile birlikte karanfiller denize bırakılarak, meşaleli yürüyüş ve nart ateşinin yakılmasıyla yad etme töreni son buldu.