Kocaeli'de Derince Sopalı Mahallesinde inşasına başlanan Cemevi için arazide hafriyat kazısı yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ye kazandırdığı yeni yapılarla vatandaşların sosyal ve kültürel anlamda bütünleşmesine katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki mekanların inşasına devam ediyor. Kocaeli genelinde ibadethanelere her türlü desteği veren Büyükşehir, Derince’de vatandaşlara hizmet verecek olan Cemevi’nin inşasına başladı.

Derince Sopalı Mahallesi'nde inşasına başlanan Cemevi için yapının inşa edileceği alanda şu an Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri hafriyat kazısı gerçekleştiriyor.

Cemevi bodrum, zemin ve 3 adet normal kat olarak inşa edilecek. Binanın taban alanı 799 metrekare ve toplam inşaat alanı ise 4 bin 44 metrekare olarak yapılacak.

İÇERİSİNDE BİRÇOK MEKAN YER ALACAK

Cemevi’nin yapılması planlanan katlarında şu mekanlar yer alacak; Bodrum katı; Cenaze Alanı, Kazan Dairesi, Bay abdesthane, Temizlik Odası, Morg, Gasilhane, Enerji Odası, Mekanik Oda, Bay Bayan tuvalet, 2 adet Asansör, Zemin katında; Yemekhane, mutfak, 2 adet asansör, ürün satış, fuaye alanı, güvenlik, idari ofis, lavabo, engelli tuvalet, 1. Kat; Ofis, Kütüphane, K. Depo, 2 adet Asansör, sekretarya, Ş. Müdür odası, idari ofis, Ş. Başkan Odası, Dede Odası, Muhasebe, 2. Kat; Konferans Salonu ( 240 kişi), Kulis, 2 adet asansör, Gençlik K., Eğitim Salonu (4 adet ), Kadın K., Reji Odası, 3 Kat; Cem Salonu, Bay-Bayan Cem Giriş, Lokma Odası, 2 adet Asansör.