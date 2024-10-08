Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği “Hoş geldin bebek” projesiyle annelere ve Kocaeli’de dünyaya gözlerini açan her bebeğe hediyeler dağıtıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine hediye paketleriyle destek olmaya devam ediyor. Bebeklerin sağlıklı gelişimini daha anne karnındayken güvence altına alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında şehrimizde dünyaya gözlerini açan bebeklere özel hazırlanan hediye paketiyle ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki hemşireler, bebek bekleyen ailelere ziyarette bulunarak Başkan Tahir Büyükakın’ın ailenin yeni üyesi için hazırladığı mektubunu takdim ediyor ve selamlarını iletiyor. Bebek bekleyen ailelere özenle hazırlanan hediyeleri teslim ediyor. Aynı zamanda hemşireler tarafından hayata gözlerini yeni açan tüm bebeklerin annelerine emzirme ve bebek bakımı eğitimi veriliyor. Ayrıca doğum sonrasında da talep eden annelere düzenli olarak süt alışveriş yapabilecekleri 41 Süt kartı veriliyor.

SAĞLIĞA UYGUN ORGANİK ÜRÜNLER

Büyükşehir Belediyesi tarafından anne bebek sağlığı ile ilgili kapsamlı hizmet sunmak için “Hoş geldin Bebek” projesi geliştirildi. Gebeliğin 28. haftasını doldurmuş tüm anne adaylarına ve 0-3 aylık bebeği olan tüm annelere hediye çantaları ile birlikte bebek bakım eğitimi veriliyor. Anne ve bebeğin ihtiyaçlarına yönelik bakım ile ilgili Sağlık Bakanlığından onaylı organik ürünlerden oluşan “Hoş geldin bebek” çantası hediye ediliyor. 14 farklı hediyenin bulunduğu Hoş geldin bebek çantasında; sırt çantası, pişik kremi, bebek şampuanı, bebek balmı, göğüs ucu kremi, bebek bezi, ıslak havlu, sabun tozu, gülsuyu, ateş ölçer, emzirme yastığı, papatya çayı, rezene çayı yer alıyor. Bebeğin sağlığına uygun organik ürünlerin kullanıldığı ürünlerin kendine özgü doğal kokusu bulunuyor.

HASTANE ÇIKIŞ PAKETİ

Ayrıca Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünden destek alan annelerimize ekstra doğum öncesi “Hastane Çıkış Paketi” veriliyor. İçeriğinde; hastane çıkış kıyafeti, uzun ve kısa kollu zıbın, müslin bebek battaniyesi, emzirme önlüğü, mama önlüğü, ağız bezi, uyku arkadaşı bulunuyor. Talepler 153 üzerinden alınıyor.

DOĞUM SONRASI DA 41 SÜT KART

2005 yılından bu yana Kocaelili anne adaylarının hamilelik ve emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik, süt içme alışkanlığı kazanmalarını ve sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak amacıyla 41 Süt kart hayata geçirildi. Kocaeli sınırları içerisindeki Aile Sağlığı Merkezleri üzerinden kaydı oluşturulan anne adaylarına doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere süt desteği sağlanıyor. Sağlanan süt desteği anlaşmalı marketlerden satın alınabiliyor.

BENİ VE BEBEĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı hemşireler uzun yol tır şoförü olarak çalışan ve 32 haftalık hamile olan Bahar Ayzit hanımın evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hoş geldin bebek çantasının dışında Başkan Tahir Büyükakın’ın selamları ve dünyaya gözlerini açması beklenen minik bebekleri için yazdığı mektup iletildi. Bahar Ayzit, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bu ince düşünce için çok teşekkür ediyorum. Her şeyin özenle hazırlanmış olduğunu görmek beni mutlu etti. Hem benim hem de bebeğimin sağlığını düşünerek organik ürünler tercih ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Hemşire hanım tarafından verilen eğitimle çok şey öğrendim. İlk çocuğum olduğu için süt sağmayı ve saklama tekniklerini bilmiyordum. Ayrıca bebeğe emzik verilmemesi gerektiğini ek gıdaya başlamadan önce anne sütü dışında bebeğin başka bir ihtiyacı olmadığını da öğrendim. Bu eğitimle bilmediğim çok şeyi öğrendiğim için çok memnun kaldım” dedi.