Kocaeli’de Dünya Uzay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere çok sayıda gökbilim meraklıları katıldı. Organizyon, uzay keşfi, bilim ve teknoloji konularında farkındalık oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Uzay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere çok sayıda gökbilim meraklısı katıldı. Etkinlik, birbirinden farklı atölyelere ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen programla yıldızları ve gezegenleri yakından tanıyan katılımcılar, bilimsel deneyler yapma fırsatı da buldu. Ayrıca düzenlenen Gökyüzü Gözlem etkinliği ile katılımcılara yıldızları ve gezegenleri daha yakından tanıma imkanı sunuldu.