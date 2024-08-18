Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Taksi aracı Saliha Sarıkaya’nın en mutlu gününde düğün arabası olarak hizmet verdi.KOCAELİ (İGFA) - Engelli dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelleri aşan Engelsiz Taksi hizmeti bu kez de Saliha Sarıkaya-Metin Karaman çiftine düğün arabası olarak hizmet verdi.

Akülü sandalyeyle hayatını idame eden ev hanımı Saliha Sarıkaya(43), düğününe engelsiz bir şekilde gidebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Bunun üzerine damat Metin Karaman(41) gelini almaya Büyükşehir’in gelin arabasına dönüştürülen Engelsiz Taksi aracıyla gitti. Karamürsel’deki gelin evinde yaşanan heyecan ve mutluluk ise görülmeye değerdi. Damat Metin Karaman ile gelin Saliha Sarıkaya, Büyükşehir’in Engelsiz Taksi aracına binerek düğün salonuna geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde engelli bireylere hizmet veren Kocaeli Engelsiz Taksi aracı çiftin mutlu günü için özel olarak süslendi. Bedensel engeli sebebiyle akülü araç kullanan Saliha Sarıkaya, araçlara inip binerken oldukça zorluk çektiğini bu nedenle Büyükşehir’den engelsiz araç talep ettiğini belirtti.

MUTLULUKLARI EVLİLİKLE TAÇLANDI

Çift daha sonra gelin evinden aile ve akrabalarının eşliğinde oluşturulan konvoy ile düğün salonuna gitti. İmzalarını atan çiftin sevinci ise görülmeye değerdi. Çiftin anne ve babası ise evlatlarının en özel gününde duygu dolu anlar yaşadı. Kocaeli Üniversitesinde çalışan damat Metin Karaman, “Heyecanımız büyük, yaklaşık 16 senedir birbirimizi tanıyorduk ve bu arkadaşlığı evlilikle taçlandırmayı istedik. Her şey çok güzel oldu, inşallah sonu da güzel olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere sağladığı Engelsiz Taksi imkânından dolayı çok teşekkür ederiz. Bu mutlu günümüzde bizim yanımızda oldular, bize destek olduğunuz için herkese tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.