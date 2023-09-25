Kocaeli’de gerçekleşen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak Yarışları nefes keserken, dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak Yarışları gerçekleşti. Nefes kesen yarışlara sahne olan şampiyona, hafta sonu Kartepe MX Park’ta yer alan ekstrem parkurunda gerçekleşti. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak yarışlarında sporcular, ekstrem parkurda ve doğada mücadele etti. Heyecan fırtınasının eksik olmadığı yarışta sporcular, ilk gün lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele verdi. Şampiyonanın ikinci günü ise Kartepe eteklerinde endurocular, ekstrem ve karanlık orman mevkiindeki enduro testten oluşan parkurda zamanla yarıştı. Yarışların son gününde de heyecan devam eden kıyasıya yarışta dereceye giren sporculara ödülleri verildi.