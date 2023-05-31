Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Mavi Bayrak “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülüne layık görüldüKOCAELİ (İGFA) - Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından koordine edilen ve Türkiye temsilciliği Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü.

Uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek Halk Plajları ile Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Halk Plajları olmak üzere 9 plaj 2023 yılı için “Mavi Bayrak Ödülü” almaya hak kazanırken, Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Mavi Bayrak “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülüne de layık görüldü.

Ulusal Jüri tarafından açıklanan ödül, TÜRÇEV tarafından 2023 yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

İKİ YIL ÜST ÜSTTE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu çevre eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Mavi Bayrak Ulusal Jürisi tarafından, Belediye Kategorisinde “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülü almaya hak kazandı. Bu sene 551 mavi bayraklı plaj içerisinden seçilen Büyükşehir, geçtiğimiz sene yine 519 mavi bayraklı plaj arasından 2021 yılında yürüttüğü çevre eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi sonucunda “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülü almaya hak kazanan plajlar ve belediyeler arasında yer almıştı. Seyrek Plajı’nda yapılan Uluslararası Mavi Bayrak Töreni’nde ödül Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a takdim edilmişti.