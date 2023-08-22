Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Bi Diyeceğim Var” sloganıyla düzenlediği Liseler arası Münazara Şampiyonası final maçı ile sona erdiKOCAELİ (İGFA) - Eğitimin her alanında önemli proje ve etkinlikleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilkini gerçekleştirdiği Liseler arası Kocaeli Münazara Şampiyonası’nda genç yetenekleri buluşturdu.

19 Ağustos’ta başlayan şampiyonaya 10’u aşkın okuldan 72 takım ve 154 öğrenci katıldı. 5 tur maçı, çeyrek final, yarı final ve final etaplarından oluşan yarışma, öğrencilerinin parlamenter münazara sistemiyle yarışacağı bir turnuva olarak gerçekleşti. Buna göre 5 tur maçında en yüksek puanı yapan 4 takım finale kaldı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen final maçını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi. Gençleri ortaya koydukları performanstan ötürü tebrik eden Başkan Büyükakın, Münazara kültürünü Kocaeli’de yaşatacaklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Liseler arası Kocaeli Münazara Şampiyonası’nda finale Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri kaldı. Buna göre 2 yarışmadan oluşan 4 takım, 21 Ağustos’ta Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde final maçı yaptı. “Bi Diyeceğim Var” sloganı ile gerçekleşen münazara final maçının konusunu Çevre ve Yerel Yönetimler oluşturdu. Finale kalan Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, takımlar halinde kendilerine verilen konuları karşıt görüşler şeklinde savundu.

FİNAL MAÇI HARARETLİ ANLARA SAHNE OLDU

Öğrencilerin entelektüel bilgi ve birikimlerini besleyen, kendilerini topluluk önünde ifade edebilmeleri ile hitabet yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayan bir sistem olan parlamenter münazara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez Kocaeli’de düzenlendi. Parlamenter münazara kuralları gereğince yarışmacılar final maçı konusunu maçtan 15 dakika önce öğrendi ve konunun hangi kısmını savunacakları kura ile belirlendi. Oldukça hararetli anlara sahne olan final maçında tez kanadı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev, bütçe ve sorumluluklarının, nüfusları ve coğrafi sınırları oranında yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğini savunurken antitez kanadı ise bu görüşe karşı savunmalarını gerçekleştirdi.