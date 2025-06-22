Kocaeli’de düzenlenen MARİFEST25’te birbirinden farklı atölyeler yer aldı. Her yaştan katılımın olduğu etkinliklerde eserler konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat buluşması MARİFEST25, atölyeleriyle de katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen MARİFEST25’te; Punch Atölyesi, Deri Bileklik Atölyesi, İz ve Duman Atölyesi ile Motiflerin Buluşması Atölyesi vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Her yaş grubundan katılımcı, alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde el becerilerini geliştirirken, kültürel mirasa dair yeni bilgiler edindi.