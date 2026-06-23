Germencik Belediyesi tarafından açılan tiyatro kursunda eğitim gören Rüzgar, Ahmet ve Berat isimli gençler, aylar süren hazırlık sürecinin ardından sahne deneyimi yaşamaya hazırlanıyor. Genç oyuncular, 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Sahne Germencik’te izleyiciyle buluşacak. Bir süre önce Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ile görüşen gençler, tiyatroya ilgi duyduklarını ve tiyatrocu olmak istediklerini ifade etti. Talep üzerine belediye tarafından tiyatro kursu açılırken, kurs için tiyatro eğitmeni görevlendirildi. Eğitimlerini tamamlayan gençler, ilk oyunlarıyla sahneye çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Germencik Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen tiyatro kursunun, gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunduğu belirtildi. Kurs kapsamında hazırlanan ’Çıkış Yok’ adlı oyun da çalışmaların ilk ürünü olarak sahnelenecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gençlerin talepleri doğrultusunda tiyatro kursunu hayata geçirdiklerini belirterek, "Gençlerimiz aylar önce gelip biz tiyatrocu olmak istiyoruz dediler. Biz de gerekeni yaparak bir tiyatro kursu açtık ve eğitmen görevlendirdik. Zaten konferans salonumuzu profesyonel bir sahneye çevirerek hizmete sunmuştuk. Artık ilçemizin hem tiyatro sahnesi, hem tiyatro kursu hem de tiyatrocu gençleri var. Tebrik ediyor, şimdiden başarılar diliyorum" dedi.