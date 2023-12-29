Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için dualar edilerek 2 bin kişilik yemek dağıtıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından 2 bin kişilik hayır yemeği dağıtıldı. Programda ilk önce şehitler için mevlit okunarak dualar edildi. Daha sonra mobil aşevinde yapılan yemekler yüzlerce vatandaşa dağıtıldı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Şehitler için hayır yemeği dağıttıklarını söyleyen derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, "12 şehidimiz var. Şehitlerimiz adına hem hatimler okuttuk, hem de onların ruhların etli pilav dağıtıyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Dernek olarak nerede ihtiyaç varsa orada oluyoruz. Sabah İdlib’den geldik, orada da çalışmalarımız var. Rabbim bir daha bu acıyı bizlere yaşatmasın. 15 Temmuz Darbesi yaşandı ve insanların güvenleri sarsıldı. Özellikle STK’lara, yardım kuruluşlarına güven azaldı. İnsanlara tavsiyemiz yapacağınız yardımı mutlaka güvenilir yerlere yapın" dedi.