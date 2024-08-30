Kocaeli’de resmi ve özel toplu taşıma araçlarına gelen "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı büyük paniğe neden oldu. Konuya ilişkin kurulan kriz masası, durumu yakından takip ediyor.

Kocaeli’de bugün saat 16.20’de kent genelinde hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı gönderildi. Gelen bu uyarı şehirde büyük bir paniğe yol açarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kent Kart firması yetkilileri tarafından kriz masası oluşturuldu. Yetkililer, durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, çalışmaların devam ettiğini ve ilerleyen saatlerde konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağını duyurdu.

"Bütün şoförler olarak korku içerisindeyiz"

Özel halk otobüsü şoförü Ufuk Akyar, "Dinlenme süremizde durakta oturuyorduk. Bu sırada arkadaşların kent kartlarına bomba ihbarı mesaj gelmiş. Afalladık, panikledik ve araçlarımıza binerek kent kartlarımıza baktık. Daha sonra mobil uygulama üzerinden sistemin hacklendiğine dair mesaj geldi. Bütün şoförler olarak korku içerisindeyiz. Çalışmaya devam etsek mi etmesek mi bilmiyoruz. Vatandaşları da mağdur etmek istemiyoruz. Kısa sürede bu olayın çözülmesini bekliyoruz. Mesajlara itibar etmeyin diye mesaj geldi sonrasında ister istemez insan endişe ediyor. Can taşıdığımız için korku var. Kısa sürede bu olayın çözülmesini istiyoruz" dedi.