Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, ulaşımda problemleri çözerek konforlu ve güvenli ulaşım sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, küçük dokunuşlarla ulaşımda problemleri çözerek konforlu ve güvenli araç ile yaya ulaşımı sağlıyor. Gündüz araç trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde asfaltlama çalışması yapılıyor. Haftanın yedi günü, günün 24 saati Kocaeli’nin ihtiyaç duyulan her noktasında yaptığı çalışmalarla yollar ve kaldırımlardaki bozulmaları gideren yol bakım timi, İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi, Cumhuriyet Parkı Alemdar Caddesinde bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşların ulaşım noktasındaki ihtiyaç ve talepleri giderdi. Gölcük Ümmiye Mahallesinde parke yol imalatı yapan yol bakım timi, kent genelinde vatandaştan gelen talepleri karşılıyor. Kent genelinde ana arterler, cadde ve bulvarlar ile köy yollarında da bakım, onarım, üstyapı çalışmaları yapan yol bakım timi, vatandaşlardan gelen taleplere hızlı şekilde cevap vererek talebi karşılıyor. Yollarda veya kaldırımlarda meydana gelen deformasyonlar yol bakım timi tarafından bakım ve onarımdan geçirilerek ulaşım konforu sağlanıyor.