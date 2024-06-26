Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrika ve itfaiyenin çalışmaları dron ile görüntülendi.

Kocaeli’de Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 60 personelin 20 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangında alevler 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yangının çıktığı fabrika ve itfaiyenin çalışmaları havadan görüntülendi.