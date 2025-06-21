HSK’nın 2025 Yılı Ana Kararnamesi ile Kocaeli’de birçok hakim ve savcının görev yeri değişti. Kente yeni atamalar yapılırken, önemli isimler farklı illere tayin edildi. Tebligatlar 4 Temmuz’da başlayacak. Türkiye genelinde kararnamelerle birlikte adli ve idari yargıda 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2025 yılı adli ve idari yargı ana kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda Kocaeli’de de dikkat çeken çok sayıda atama ve görev değişikliği gerçekleşti. Yeni kararnamede özellikle Kocaeli’ye yapılan atamalar dikkat çekti. Adli yargıda Kocaeli’ye atanan isimler arasında birçok farklı ilden gelen deneyimli hakim ve savcılar yer aldı.

Kocaeli’ye gelenler

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yemliha Karakoç, Kocaeli hakimliği görevine atandı. Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kamil Kaya, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine getirildi. Yargıtay Tetkik Hakimi Volkan Dur, Kocaeli hakimi oldu. Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Uşak hakimi Gizem Kılıç Yıldırım, Kocaeli Hakimliği’nde görevlendirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Ali Öztürk, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi. Hatay’dan gelen savcılar Burak Karadaş ve Muhammet Onuralp Narin de Kocaeli Adliyesi’nde görev yapacak. Iğdır Cumhuriyet Savcısı Sinan Yavaş da Kocaeli’ye atanan isimler arasında yer aldı. Antalya hakimi Havva Yıldırım Özeroğlu, Bitlis’ten Sinan Mehmet Yılmaz, Malatya’dan Şeyma Bayrak, Edremit’ten Muhammed Ali Çamlı, Tokat’tan Abdullah Selim Dinç gibi pek çok hakim ve savcı da artık Kocaeli’de görev yapacak.

Kocaeli’den ayrılan hakim ve savcılar

Yeni kararname ile birlikte Kocaeli’den çeşitli illere tayin edilen isimler de oldu. Özellikle İstanbul, Sakarya ve Gaziantep’e yapılan geçişler dikkat çekti. Muhiddin Paça, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’na atandı. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı görevine getirildi. Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Uygur Meydan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Arif Taş Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Sedat Yılmaz Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Nazif Yücel Sakarya Cumhuriyet Savcılığı’na tayin edildi. Kocaeli hakimleri Emine Öztürk İnci Sakarya’ya, Zehra Yıldız Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderildi. Abdullah Şen Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na, Fatih Kocabey ise Hatay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

İstanbul ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri’ne çok sayıda üye gönderildi.

İdari yargıda da Kocaeli’ye takviye

İdari yargı kararnamesiyle de Kocaeli’ye yeni üyeler atandı. Gaziantep BAM üyesi İsmail Güneş, Kocaeli Vergi Mahkemesi üyeliğine getirildi. Antalya İdare Mahkemesi üyesi Muzaffer Deniz, Şanlıurfa’dan Ömer Soyyiğit, Malatya’dan Ahmet Murat Yavaş, Kocaeli’de yeni görevlerine başlayacak. Ayrıca Elif Akın Bahat, Elif Nur Şahin, İbrahim Altındağ, Muhammed Erman Ergül de Kocaeli İdare Mahkemesi üyeleri olarak atandı.

Tebligatlar 4 Temmuz’da başlayacak

HSK tarafından yapılan açıklamada, ataması yapılan hakim ve savcılara ilişkin tebligatların 4 Temmuz Cuma günü itibariyle gönderileceği belirtildi. Yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenler için son tarih ise 27 Haziran olarak duyuruldu. Bu başvuruların sadece UYAP üzerinden elektronik ortamda yapılması gerektiği vurgulandı.

Türkiye genelinde 4 bini aşkın görev değişikliği

HSK 1. Dairesi’nin imzasını taşıyan kararnameyle Türkiye genelinde 3 bin 698 adli, 338 idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnamede, yargının etkinliğinin ve erişilebilirliğinin artırılmasının esas alındığı vurgulandı.