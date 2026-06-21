Eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşayan çocuklar, İzmit Millet Bahçesi'nde düzenlenen Karneval Çocuk Şenliği'nde bir araya geldi. Etkinlik alanında atölyeler, sahne gösterileri, interaktif oyunlar, yarışmalar, VR deneyimleri ve spor etkinlikleri yer aldı.
Anadolu Ateşi'nin 4-12 yaş aralığındaki çocuk dansçılarından oluşan Kıvılcım topluluğu, Karneval sahnesinde Luna Dans Gösterisi'ni sergiledi. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, yaşıtlarının sahne performansını izledi. Gösteride koreografiler, kostümler ve sahne efektleri kullanıldı.
Kaynak: İHA