Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kente sağlık turizminde farklı bir boyut kazandıracak Başiskele Termal Tesisi Projesini yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak Başiskele Termal Tesisi Projesini yerinde inceledi.

Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesisle ilgili Başkan Büyükakın, firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemede Başkan Büyükakın’a Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral eşlik etti. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin turizm yönünü ön plana çıkartacağımız, Kocaeli’ni turizm alanında yükselen bir yıldız yapacak projelere devam edeceğiz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki turizm yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’nde sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak termal tesis için Başiskele’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapımı devam eden tesis 3 blok olarak inşa ediliyor.

Projede C blokta -3. bodrum katta duvar kaplama imalatlarına ve mekanik cihazların montajına devam ediliyor. B blokta temel demir donatı montajı süren projede, B bloğa temel betonu dökülecek. A blokta ise grobeton dökülerek temel altı yalıtım imalatları sürüyor. Su deposuna da temel beton ve kolonların betonu döküldü. Perdelerin kalıp montajıyla kaba sıva imalatları yapılıyor.

480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.