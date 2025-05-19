Beyaz Saray, ABD Başkanı ile Rus lider arasındaki telefon görüşmesi sona erdi. Görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü. Trump’ın, bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i de araması bekleniyor. Görüşmelerin ardından Beyaz Saray ya da Trump cephesinden bir açıklama yapılacağı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı son mu buluyor? Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi gerçekleşti.

İki lider arasında iki saatten fazla süren görüşmenin ardından Putin, Ukrayna ile karşılıklı tavizler ile barış sağlanabileceği mesajını verdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Ukrayna konusunda çıkmaz var. Rusya barışa istekli değilse, "Bizim savaşımız değil" deriz. Trump çatışmaları durdurmak için bugün Putin'le konuşacak." dedi.

TRUMP, AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle ortak telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, dün gece geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yer aldı. Bu görüşme, Başkan Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile yapacağı duyurulmuş telefon görüşmesi öncesinde istişare amacıyla yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan (Meloni), öncelikle İtalya'nın, Avrupa ve Batılı ortaklarıyla birlikte Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın çabalarına verdiği desteği yineledi ve derhal ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladı. Son olarak, Başbakan, Ukrayna tarafının diyalogdan yana tutumunu bir kez daha takdir ettiğini ifade etti ve Moskova'nın liderler arasında doğrudan temaslarla barışa götürecek bir müzakereye ciddi şekilde dahil olmasını ümit ettiğini dile getirdi."

TRUMP VE PUTİN İKİ SAATTEN FAZLA KONUŞTU

Trump-Putin görüşmesi sona erdi. İki liderin telefon görüşmesi 2 saatten fazla sürdü. Putin, Trump ile görüşmeye dair "bilgilendirici ve faydalıydı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın gelecekteki barış görüşmelerine ilişkin memorandum üzerinde Ukrayna ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER DOĞRU YOLDA

Putin İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini belirtti. Putin'in açıklamaları şu şekilde:

Krizin ana nedenlerini ortadan kaldırabiliriz. İki tarafa da uygun olacak tavizler verilebilir. Anlaşmalar sağlandığında Ukrayna ile ateşkes mümkün.

TRUMP ZELENSKİY İLE DE GÖRÜŞECEK

Görüşmenin ardından Trump'ın Ukrayna lideri Zelenskiy'i de arayacağı öğrenildi. Öte yandan, görüşmenin ardından Trump ya da Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.

MEMORANDUM NEDİR?

Memorandum, bir kişi ya da grup veyahut kurumun, bir başka kişi, grup ya da kurumu uyarmak amacıyla ona gönderdiği yazılı metin. Aynı zamanda bir anlaşma, sözleşme ya da uzlaşmanın resmî bir özeti ve belgesidir.