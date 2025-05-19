Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmediği vurgulanarak, "Yunan makamlarınca dillendirilen asılsız ve mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü vesilesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin tarihine yönelik çarpıtma çabalarının iyi niyetli olmadığı belirtilerek, “Tarihi çarpıtarak gündem yaratma girişimlerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hizmet etmeyeceği açıktır. Bu tür açıklamalar, yapıcı diyalog zeminine zarar vermekte, barış ve istikrar ortamını sabote etmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarını tarihsel gerçekleri kabul etmeye ve iyi komşuluk ilkelerine uygun davranmaya davet etti.