Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Trump’ın, bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i de araması bekleniyor. Görüşmelerin ardından Beyaz Saray ya da Trump cephesinden bir açıklama yapılacağı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı son mu bulacak? Yeni gelişmeyi bugün Ruslar duyurdu. Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin TSİ 17.00’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Rus sözcü iki liderin gerçekleştireceği görüşmenin "yapıcı" olacağını bildirerek "Görüşmenin nasıl olacağına kendileri karar verecek. Kararları iki başkan verecek" dedi.

Görüşmenin ardından Trump'ın Ukrayna lideri Zelenskiy'i de arayacağı öğrenildi.

Öte yandan, görüşmenin ardından Trump ya da Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.

ABD'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Ukrayna konusunda çıkmaz var. Rusya barışa istekli değilse, "Bizim savaşımız değil" deriz. Trump çatışmaları durdurmak için bugün Putin'le konuşacak." dedi.

TRUMP, AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle ortak telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, dün gece geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yer aldı. Bu görüşme, Başkan Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile yapacağı duyurulmuş telefon görüşmesi öncesinde istişare amacıyla yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan (Meloni), öncelikle İtalya'nın, Avrupa ve Batılı ortaklarıyla birlikte Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın çabalarına verdiği desteği yineledi ve derhal ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladı. Son olarak, Başbakan, Ukrayna tarafının diyalogdan yana tutumunu bir kez daha takdir ettiğini ifade etti ve Moskova'nın liderler arasında doğrudan temaslarla barışa götürecek bir müzakereye ciddi şekilde dahil olmasını ümit ettiğini dile getirdi."