Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde, firari hükümlünün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saklandığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan S.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun süredir aranan ve hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.