Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda Halfeti’nin en büyük mahallesi sıcak asfaltla buluşuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Halfeti ilçesinin en büyük mahallesi olan Yukarıgöklü’de 5 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölge halkının daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi dokusuyla dikkat çeken Halfeti ilçesinde daha önce sular altında kalan Savaşan Mahallesi güzergâhında sıcak asfalt serimini tamamladı. Ekipler, bu çalışmanın ardından rotasını Yukarıgöklü Mahallesi’ne çevirdi.

Halfeti’nin ardından en büyük yerleşim yeri olan, eski belde statüsündeki mahallede altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, tahrip olan yollarda yenileme çalışmaları başlatıldı.

Yukarıgöklü Mahallesi’nde altyapı çalışmalarından zarar gören yolların yeniden düzenlenmesi amacıyla başlatılan projede, ilk olarak mevcut kilitli parke taşlarının söküm işlemleri gerçekleştirildi. Zeminde yapılan düzeltme ve altyapıdan kaynaklı bozulmaların giderilmesinin ardından sıcak asfalt serimine başlandı.

Sağlık Ocağı ve Öğretmenler Caddesi, Lise Caddesi, Atatürk 1. Cadde, Meydan, Dergili Yolu, Zeytinlik Caddesi ve Baraj Yolu Tepe Caddesi’ni kapsayan toplam 5 kilometrelik güzergâhta sıcak asfalt çalışmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar sonucunda sadece araç trafiği daha güvenli hale gelmeyecek, aynı zamanda bölgenin çehresi de modernleşecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Halfeti’nin ardından diğer ilçelerde de plan ve program dahilinde sıcak asfalt çalışmalarına devam edecek.