Harvard Üniversitesi’nde, 40’tan fazla ülkeden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen üç uluslararası konferans, eğitim, eğitim teknolojileri ve iletişim alanlarında küresel akademik camiayı bir araya getirdi. Bu prestijli etkinliklerde, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin uyguladığı ’Yapay Zeka Destekli Esnek Eğitim Modeli’, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Harvard Üniversitesi’nde, 40’tan fazla ülkeden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 3 uluslararası konferans, eğitim, eğitim teknolojileri ve iletişim alanlarında küresel akademik camiayı bir araya getirdi. Etkinlikte Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin uyguladığı ’Yapay Zeka Destekli Esnek Eğitim Modeli’, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Konferanslar, INTE (International Conference on New Horizons in Education), IETC (International Educational Technology Conference) ve ITICAM (International Trends and Issues in Communication and Media) başlıkları altında gerçekleştirildi. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojinin rolü üzerine sunumlar ve atölye çalışmaları düzenlenen etkinlik, uluslararası akademik iş birliğini teşvik ederken, katılımcılara da kendi alanlarındaki en son gelişmeleri ve yenilikleri paylaşma fırsatı sundu.

"Hızlı değişim, stratejik planlama yerine bilgi destekli liderliği önemli hale getirmektedir"

Konferansın açılışına Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu da katıldı. 2 gün süren konferansta yüz yüze ve çevrimiçi sunumlar yapıldı. KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Dünyadaki Hızlı Değişimin Üniversite Yönetimine Etkisi" konulu sunumunda, teknolojik değişim hızının yakın gelecekte üniversiteler üzerinde şok edici etkiye sahip olacağını belirterek, "Bu etkiyi yaşamaya başladık. Müfredat planları ve öğretim stilleri yapay zeka destekli, yeterlilik temelli ve esnek olmaya başladı. Hızlı değişim, stratejik planlama yerine bilgi destekli liderliği önemli hale getirmektedir" dedi.

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının kalite güvence mekanizmalarının yapay zeka destekli değerlendirme yazılımlarıyla sürekli olarak iyileştirilmesi ve basitleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Konferansta, kısa dönem ve uzun dönem derece programları, dijital krediler, teknolojik gelişmeler, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi yeniliklerin değerlendirilmesi konularında HLC, EFQM, CHEA ve ENQA gibi önemli kalite ve akreditasyon kuruluşlarında çalışmalar yapıldığı da belirtildi. Ayrıca, Rektör Elmas, HarvardX Kursları Direktörü Jascha Smillack ile bir araya gelerek EdX platformu ve işbirliği konularını görüştü. EdX, Harvard ve MIT önderliğinde Mayıs 2012’de kurulmuş, çeşitli alanlarda birçok farklı dersi içeren online ve ücretsiz eğitim platformudur. Bu programların, üniversitelerin eğitim-öğretimi daha esnek hale getirmesine önemli katkıları olduğu ve Türkiye’de geliştirildiği ifade edildi.