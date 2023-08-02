Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünleri, yerli tohum, akaryakıt, destek ve hibelerle çiftçilere destek vermeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünleri, yerli tohum, akaryakıt, destek ve hibelerle çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.

Kocaeli’de yaşayan herkesi ve şehrin her köşesini hizmetlerden adil faydalandırmak ve gıda tedarik zincirini güçlendirmek için yerli yerinde hizmet ve yatırımlar yapan Büyükşehir, bu bağlamda kendi kendine yeten şehir vizyonu ile kırsal hizmetler bütçesini artırmaya devam ediyor.

“Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” sunumuyla Büyükşehir’in hizmet ve eserlerini kamuoyuyla paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çok daha güçlü tarımsal kalkınmaya kavuşacağız. Tüm topraklarımızı ekmemiz lazım. Bunun için elimizden gelenin fazlasını üreticimiz için yapmaya çalışıyoruz. Mazotundan gübresine tohumundan naylonuna kadar üreticilerimizin yanındayız. Kocaeli’nin her köşesinde gördüğümüz üretimse bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

7,2 MİLYON LİTRE AKARYAKIT DESTEĞİ

Pandemi sonrası akaryakıtın üretim girdileri içindeki payının artmasının üretimi azaltma etkisine karşı hükümetin çiftçilere yaptığı akaryakıt desteklerine ek olarak 2.700.000 litre akaryakıtla çiftçileri mutlu eden Büyükşehir ayrıca 16.000 çiftçiye de toplam 4.500.000 litre mazotu 0 hibe olarak destek sundu. Üreticiye toplamda 7,2 milyon litre akaryakıt desteği sağlandı.

BÜYÜKŞEHİR ÇİFTÇİNİN YANINDA

Çiftçileri hiç yalnız bırakmayan ve onları her fırsatta destekleyen Büyükşehir, hem üretim giderlerine katkı sunmak hem de tarımsal alanlardaki verimi geliştirmek amacıyla fındık bahçeleri olan 14.000 çiftçiye 4 bin 600 ton taban gübresi ve bin 500 ton süper çotanak gübresi dağıttı. Aynı zamanda yeni tarım teknikleri ile tarımsal ürün hasılasını artırmak, AR-GE çalışmalarıyla üretimi geliştirmek üzere 4.965 çiftçiye tarım danışmanlığı, 100 çiftçiye sera yapım desteği, 40 çiftçiye permakültür ve organik tarım desteği sunan Büyükşehir ayrıca 7 kooperatif destek programı oluşturarak, çiftçinin yanında olmaya ve tarımı desteklemeye devam ediyor.

BAL ÜRETİMİNE BÜYÜK TEŞVİK

Büyükşehir, Kocaeli’nin eşsiz florasıyla bal üretimini teşvik etmek ve geliştirmek için arıcılık desteklemeleri yapıyor. Proje kapsamında 200 üreticiye 3.337 kovan altlığı ve 1.050 ruşet kovan desteği veren Büyükşehir, 70 bal ısıtma ve dinlendirme kazanını ise %50 hibeyle verdi. Hayvan üreticilerine hayvan sağlığı ve daha iyi yetiştiricilik konularında uzman veterinerleriyle danışmanlık hizmeti de veren Büyükşehir, doğal hayvansal üretimi desteklemek ve istihdama katkı sunmak hedefiyle de doğal salma yumurta tavukçuluğunu destekliyor.

Kırsal mahallelerdeki şehir hizmetleri ve sosyal donatıları nitelik ve nicelik olarak geliştiren Büyükşehir, kırsal mahallelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çeşitli ölçeklerde 2.338 projeyi tamamladı. Bu kapsamda köy okulu, muhtarlık, mahalle konağı, ibadethaneler, köy çeşmesi, şadırvan, köy fırınları yapan Büyükşehir, kırsaldaki yaşamı canlandırıyor. Büyükşehir’in kırsaldaki neferleri olan A Takımı ise kırsal mahallelerinde hayatın kesintisiz ve sorunsuz akmasını sağlıyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: MUHTARHANE BİNASI

Asfalt yapımından, kanal onarımlarına, sosyal sorumluluktan sulama kanalı hizmetlerine çok sayıda şehir hizmetlerini bizzat elleriyle yapan A Takımı, Haziran 2021’den günümüze 312 mahallede 78 farklı konuda 2.651 hizmet ifa etti. Birebir toplantılar, Muhtar Bilgi Sistemi, MuhtarAKTİF sistemleri üzerinden 4 yılda muhtarların 12.711 çeşitli ölçeklerdeki talebini projelendiren Büyükşehir, Türkiye’de bir ilki de gerçekleştirerek, muhtarların sosyal alan talepleri doğrultusunda hem toplantılarını yapabilecekleri hem de sosyalleşebilecekleri Muhtarhane binasını hizmete aldı.