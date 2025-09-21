Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ulaşımda Kocaeli Yüzyılı" vizyonuyla kentin ulaşım altyapısını, hayata geçirdiği metro, tramvay, teleferik ve kara yolu projeleriyle baştan başa yeniliyor. Şehrin doğu-batı aksını birbirine bağlayacak yeni metro hatları, genişleyen tramvay ağı ve turizme yönelik teleferik yatırımlarıyla Kocaeli, entegre ve modern bir ulaşım sistemine kavuşuyor.

"Ulaşımda Kocaeli Yüzyılı" vizyonuyla yürütülen çalışmalar, şehrin dört bir yanını modern ve entegre bir ulaşım ağıyla birbirine bağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda Körfezray Metro Projesi, Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olmasıyla ön plana çıkıyor. Şehrin doğu-batı hattında raylı sistem konforunu getirecek olan Kuzey Metro Hattı gidiş-dönüş toplam 58 kilometre ve 18 duraktan oluşuyor. Günlük 300 binden fazla yolcunun kullanımına sunulması planlanan bu hattın, 2028 yılında tamamlanarak bölgedeki ulaşımı hızlandırması planlanıyor. Tünel açma çalışmalarının başladığı metro projesi, yeni iş alanları oluşturmasının yanı sıra çevre dostu ulaşımı da destekleyecek.

İzmit-Gölcük arası 28 dakikaya iniyor

Projelendirme ihalesi yapılan Güney Metro Hattı ise 21 kilometrelik güzergahıyla İzmit ile Gölcük’ü bağlayacak. Söz konusu hat Gölcük-İzmit arasını 28 dakikaya indirecek ve özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğun trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Hat, Kuzey Metro Hattı ile tam entegre çalışacak şekilde Gölcük’ten Körfez’e ya da Kartepe’ye kadar kesintisiz bir metro ulaşımını mümkün hale getirecek. Hattın hizmete girdiği ilk yıl günlük 202 bin yolcu taşıması beklenirken 2053 yılına gelindiğinde ise bu sayının 335 bine ulaşması öngörülüyor. Güney Metro Hattı aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunacak.

Gebze metrosu

Kocaeli’nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı, şehir ulaşımında yeni bir dönem başlatıyor. Darıca sahilden Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne uzanan bu hat, Marmaray ile entegre yapısı sayesinde İstanbul ile kesintisiz bağlantı kuruyor. 15,4 kilometre uzunluğundaki, 11 istasyonlu bu hat; yalnızca hızlı ve konforlu ulaşımı değil, aynı zamanda çevre dostu yapısı ve yerli-milli teknolojisiyle Türkiye’nin mühendislik gücünü de gözler önüne seriyor.

Alikahya Tramvay Hattı ile mahallere konforlu ulaşım

Raylı sistemlerdeki bu gelişmeler, sadece metro ile sınırlı değil. Hali hazırda Kuruçeşme-Otogar ve Kuruçeşme-Kocaeli Şehir Hastanesi hatlarında yolcu taşımacılığı yapılmaya ve günde onbinlerce yolcu taşınmaya devam ediyor. Çalışmaları tüm hızıyla süren Alikahya Stadyum Tramvay Hattı da tramvay sistemine artı değer katacak. Bu yıl içerisinde hizmete girmesi planlanan 3.8 kilometrelik Alikahya Stadyum Tramvay Hattı, bölgedeki hareketliliği artırırken ekonomiye de önemli bir katkı sağlayacak.

Konforlu ve çevreci bu hat, günlük yaşamı kolaylaştıracak ve Kocaeli’nin toplu taşımadaki çeşitliliğini artıracak. İki etaplı tramvay hattı projesinde 1,4 kilometre uzunluğundaki ilk etap Otogar’dan başlayacak ve Akyazı, Sultan Murat ve Fatma Seher Hanım Caddeleri üzerinden Sabancı Bulvarı’na kadar uzanacak. İkinci etap ise 2,4 kilometrelik uzunluğuyla hattı Bağımsızlık Caddesi üzerinden doğu yönüne taşıyacak. Kocaeli Stadı’na kadar gidecek olan tramvay hattında geçtiğimiz gün iki istasyon devreye alındı.

Zirve hayali gerçek oldu

Kocaeli’nin uzun zamandır beklenen Kartepe Teleferik Hattı, 25 Mart 2024 tarihinde hizmete girdi. Derbent Mahallesi’nden başlayıp Kuzuyayla Tabiat Parkı’na kadar uzanan 4,7 kilometrelik teleferik hattı, toplamda 9,7 kilometrelik çift yönlü mesafesiyle Türkiye’nin en yüksek direklerine sahip hattı olarak öne çıkıyor. 10 kişilik 73 kabinle hizmet veren teleferikte yolculuk yaklaşık 14 dakika sürüyor. Bu süre zarfında yolcular İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nün muhteşem manzaralarının tadını çıkarıyor. Açılışından bu yana büyük ilgi gören teleferik, Kocaeli’nin yılın 365 günü turizm merkezi olma hedefinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Entegre ulaşımda yeni bir adım

Projelendirme aşamasında bulunan Darıca Teleferik hattının yapımına da 2026 yılında başlanması planlanıyor. İlk durağı Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde yer alacak teleferik hattı, İstasyon Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. İkinci durağı ise Darıca Millet Bahçesi olacak. Böylece millet bahçesi ve sahile erişim kolaylaşacak. Metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla entegre olarak planlanan proje, bölgedeki ulaşım ağını güçlendirecek.

Modern tramvay filosu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi kullanarak ulaşım kalitesini yükseltiyor. 2026 yılında 5 yeni araç daha tramvay filosuna eklenecek. Toplam 33 araç kapasiteli filo, yolculara daha konforlu ve güvenli seyahat imkanı sağlıyor. Tramvay günlük yolcu taşıma rekorlarını sürekli olarak yenilerken, vatandaşların ilgisi de her geçen gün artıyor. Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı açıldığı Mart 2024’ten bu yana 1 milyon 796 bin 186 yolcu tarafından kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sadece raylı yatırımlarla değil, diğer projelerle de kentin ulaşım sorununu ciddi anlamda azalttı. Özellikle yeni nesil kavşaklar, bu noktada büyük önem taşıyor. 2024 yılında açılan Yeşilova-Solaklar Kavşağı, günlük 60 bin aracın geçiş yaptığı Kandıra-Yeşilova-Solaklar bölgesindeki trafiği hem önledi hem de kesintisiz hale getirdi.

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi de 1 yıl içinde tamamlanacak ve bölgedeki trafiği tamamen rahatlatacak. Bunun yanı sıra Büyükşehir, kent içi ulaşımda toplu taşımayı özendirmek için otobüs filosunu da her geçen gün genişletiyor. Bugün, Kocaeli genelinde 2 bin 208 araç, 363 hatta sefer yapıyor. Bir diğer anlamda, belediye otobüslerinin gitmediği cadde ve sokak kalmıyor.